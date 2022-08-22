Грузовой автомобиль – это автомобиль, в котором грузы перевозятся в кузове или на специальной грузовой платформе. Перевозками грузов занимаются в любой части мира и исходя из этого произведены грузовые автомобили разной категории.
Классификация грузовых автомобилей
Существует классификация по следующим основным характеристикам:
- по грузоподъемности;
- по полной массе;
- по типу кузова;
- по строению (составу).
Вид грузового автомобиля по грузоподъемности.
Грузоподъёмность – одна из важных характеристик грузовика.
- малая (от 0,5 до 2тонн);
- средняя (от 2 до 5 тонн);
- большая ( от 5 до 16 тонн);
- особо большая ( от 16 тонн).
Вид грузового транспорта по полной массе.
Полная масса грузового автомобиля – это общая масса автомобиля, в которую входят масса самой машины и грузоподъемность.
1) До 1,2 тонны. Это фургоны небольшого размера, используемые для перевозки мебели, материалов строительного характера, продуктов. К ним относятся такие машины с марками ГАЗ, Foton, Citroen, Peugeot, Nissan.
2) От 1,2 до 3 тонн. Развозные грузовые автомобили с марками Iveco, ISUZU, Ford, Mercedes, Opel, УАЗ, ГАЗ. Несмотря на лёгкий вес грузоподъёмность этого авто может достичь до 1,8 тонн. К этой категории грузовиков относятся пикапы и микроавтобусы. Пикап – легковой автомобиль с открытой бортовой грузовой платформой. Широко распространены в зарубежных странах, особенно в США. Микроавтобус – имеет сдвижные двери с боковой стороны для удобства экспедитора. На таких автомобилях может работать любой водитель, имеющий категорию «В» водительском удостоверении.
3) От 3 до 8 тонн. Грузовые автомобили, которые могут перевозить грузы на большие расстояния. Марки машин относящиеся к этой категории: Mercedes, Ford, АвтоВаз, ГАЗ.
4) От 8 до 14 тонн. Грузовые машины этой категории используются в перевозках грузов между городами.
Грузовики имеют большую разновидность кузова:
- покрыты тентом;
- металлический прицеп;
- шасси.
В этой категории находятся марки машин МАЗ, DAF, Mitsubishi, MAN, Mercedes.
5) От 14 до 20 тонн. 2х, 3х, 4х осные грузовые автомобили и спецтехника с такими марками ЗИЛ, КамАЗ, МАЗ, УРАЛ, MAN, Mercedes.
6) От 20 до 40 тонн. Это автопоезд, состоящий из тягача и полуприцепа (фура). Наиболее распространённый вид грузовика для грузоперевозки тяжёлых грузов на дальние расстояния. К этой категории входят следующие марки: Scania, МАЗ Renault.
7) От 40 тонн. Прицепные автопоезда, которые в основном перевозят грузы между странами: МАЗ, Scania, Renault, Mercedes, Volvo.
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Виды грузовых автомобилей по типу кузова
- открытый кузов – состоит из прицепа с бортами (самосвалы, лесовозы, трал, эвакуаторы), транспортируют грузы общего назначения, кроме жидких грузов. Удобен для транспортировки длинномерных грузов.
- закрытый кузов – подразумеваются машины: бортовые закрытые с тентом, цистерны для жидких грузов, бетономешалки. Есть специальные автомобили с сохранением температуры для транспортировки медикаментов и определённых продуктов питания.
Виды грузовых автомобилей по строению (составу)
- одиночные – кабина и кузов представляют собой единое целое.
- с цепками – состоит из тягача и прицепа (полуприцеп). Тягач может передвигаться без сцепки к нему полуприцепов.
Существует множество критерий по которым можно разделить грузовики на классы. У всех главная цель – перевозка груза. Все выше перечисленные грузовики объединяются под категорию дорожные автомобили, так как все грузоперевозки осуществляются по автомобильным дорогам. К внедорожным грузовым автомобилям входят грузовики, предназначенные для работы в карьерах. Из-за большой массы и крупного габарита грузовикам запрещено выезжать на обычные дороги. Во время переезда в другое местоположение карьерные грузовики перевозят по частям.
Наиболее востребованные марки на рынке Камаз, ISUZU, Hyundai, и Ford. Продукция этих брендов обладает хорошей проходимостью, высокой мощностью и доступностью. Подходят для всех видов производственных организаций.