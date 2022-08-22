Классификация грузовых автомобилей

Существует классификация по следующим основным характеристикам:

по грузоподъемности;

по полной массе;

по типу кузова;

по строению (составу).

Вид грузового автомобиля по грузоподъемности.

Грузоподъёмность – одна из важных характеристик грузовика.

малая (от 0,5 до 2тонн);

средняя (от 2 до 5 тонн);

большая ( от 5 до 16 тонн);

особо большая ( от 16 тонн).

Вид грузового транспорта по полной массе.

Полная масса грузового автомобиля – это общая масса автомобиля, в которую входят масса самой машины и грузоподъемность.

1) До 1,2 тонны. Это фургоны небольшого размера, используемые для перевозки мебели, материалов строительного характера, продуктов. К ним относятся такие машины с марками ГАЗ, Foton, Citroen, Peugeot, Nissan.

2) От 1,2 до 3 тонн. Развозные грузовые автомобили с марками Iveco, ISUZU, Ford, Mercedes, Opel, УАЗ, ГАЗ. Несмотря на лёгкий вес грузоподъёмность этого авто может достичь до 1,8 тонн. К этой категории грузовиков относятся пикапы и микроавтобусы. Пикап – легковой автомобиль с открытой бортовой грузовой платформой. Широко распространены в зарубежных странах, особенно в США. Микроавтобус – имеет сдвижные двери с боковой стороны для удобства экспедитора. На таких автомобилях может работать любой водитель, имеющий категорию «В» водительском удостоверении.

3) От 3 до 8 тонн. Грузовые автомобили, которые могут перевозить грузы на большие расстояния. Марки машин относящиеся к этой категории: Mercedes, Ford, АвтоВаз, ГАЗ.

4) От 8 до 14 тонн. Грузовые машины этой категории используются в перевозках грузов между городами.

Грузовики имеют большую разновидность кузова:

- покрыты тентом;

- металлический прицеп;

- шасси.

В этой категории находятся марки машин МАЗ, DAF, Mitsubishi, MAN, Mercedes.

5) От 14 до 20 тонн. 2х, 3х, 4х осные грузовые автомобили и спецтехника с такими марками ЗИЛ, КамАЗ, МАЗ, УРАЛ, MAN, Mercedes.

6) От 20 до 40 тонн. Это автопоезд, состоящий из тягача и полуприцепа (фура). Наиболее распространённый вид грузовика для грузоперевозки тяжёлых грузов на дальние расстояния. К этой категории входят следующие марки: Scania, МАЗ Renault.

7) От 40 тонн. Прицепные автопоезда, которые в основном перевозят грузы между странами: МАЗ, Scania, Renault, Mercedes, Volvo.